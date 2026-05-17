吉谷彩子、燻製サーモン＆揚げ玉ねぎのサンドイッチ披露 余り物アレンジも公開「具だくさんでめちゃくちゃ美味しそう」「お洒落すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/17】女優の吉谷彩子が5月16日、自身のInstagramを更新。手作りのサンドイッチを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳ビズリーチ美女「盛り付けのセンスがレベチ」燻製サーモン＆揚げ玉ねぎのサンドイッチ
吉谷は、「たまにはサンドイッチ」とつづり、複数枚の写真を投稿。「ちょうど2年前くらいにこのレシピあげてるんだけど、これ本当に美味しいの」とお気に入りのレシピであることをつづり、燻製サーモン、アボカドマヨネーズ、ディル、粒マスタード、揚げ玉ねぎが具材であることを紹介。半分にカットされた断面から具がたっぷりと覗くサンドイッチを披露している。
また余った食材をクラッカーやチーズと合わせオリーブオイルと胡椒を振ったアレンジメニューも公開し「ちょいアレンジすれば毎日美味しい」と締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「具だくさんでめちゃくちゃ美味しそう」「2年前のレシピも覚えているのさすが」「アレンジもワインに合いそう」「盛り付けのセンスがレベチ」「真似したい」「何から何までお洒落すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳ビズリーチ美女「盛り付けのセンスがレベチ」燻製サーモン＆揚げ玉ねぎのサンドイッチ
◆吉谷彩子、お気に入りのレシピのサンドイッチを公開
吉谷は、「たまにはサンドイッチ」とつづり、複数枚の写真を投稿。「ちょうど2年前くらいにこのレシピあげてるんだけど、これ本当に美味しいの」とお気に入りのレシピであることをつづり、燻製サーモン、アボカドマヨネーズ、ディル、粒マスタード、揚げ玉ねぎが具材であることを紹介。半分にカットされた断面から具がたっぷりと覗くサンドイッチを披露している。
◆吉谷彩子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「具だくさんでめちゃくちゃ美味しそう」「2年前のレシピも覚えているのさすが」「アレンジもワインに合いそう」「盛り付けのセンスがレベチ」「真似したい」「何から何までお洒落すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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