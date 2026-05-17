【モデルプレス＝2026/05/17】モデルの長谷川理恵が5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのバスクチーズケーキを披露し、話題となっている。【写真】52歳ママモデル「売り物のクオリティ」こんがり焼けた和三盆バスクチーズケーキ◆長谷川理恵、和三盆を使ったバスチー披露長谷川は「週末だしゆっくり飲もうと思って軽めのバスチー焼きました」「和三盆使ったのでかなりライトに仕上がりタイプ」とコメントを添え、