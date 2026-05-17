長谷川理恵、和三盆使った“軽めのバスチー”披露「焼き色が最高」「おしゃれなアレンジ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/17】モデルの長谷川理恵が5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのバスクチーズケーキを披露し、話題となっている。
【写真】52歳ママモデル「売り物のクオリティ」こんがり焼けた和三盆バスクチーズケーキ
長谷川は「週末だしゆっくり飲もうと思って軽めのバスチー焼きました」「和三盆使ったのでかなりライトに仕上がりタイプ」とコメントを添え、写真を投稿。表面がこんがりと焼けたバスクチーズケーキを披露した。
また「読みたい本もたまってるしNetFlixも魅力的〜 皆さまもハッピーな週末をお過ごしください」と、週末を楽しみにしている様子を記し、投稿を結んでいる。
この投稿には「美味しそう」「焼き色が最高」「ワインに合いそう」「おしゃれなアレンジ」「和三盆使うとどうなるのか気になる」「週末楽しみですね」「売り物のクオリティ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「売り物のクオリティ」こんがり焼けた和三盆バスクチーズケーキ
◆長谷川理恵、和三盆を使ったバスチー披露
長谷川は「週末だしゆっくり飲もうと思って軽めのバスチー焼きました」「和三盆使ったのでかなりライトに仕上がりタイプ」とコメントを添え、写真を投稿。表面がこんがりと焼けたバスクチーズケーキを披露した。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「焼き色が最高」「ワインに合いそう」「おしゃれなアレンジ」「和三盆使うとどうなるのか気になる」「週末楽しみですね」「売り物のクオリティ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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