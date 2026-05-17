現地メディアの報道によると、イスラエル国会は5月11日、イスラム組織ハマスの戦闘員たちを裁く特別軍事法廷を設置する法案を可決したという。現在、数百人の戦闘員がイスラエルの拘束下にあるとみられ、死刑を言い渡される可能性もある。【写真】突如ロンドンの地下鉄に出現した「レイプトンネル」のマップ。かつてハマスが公開していた人質女性の様子なども訴追の対象になるのは、2023年10月7日、ハマスによるイスラエル南部