先月末、北海道でハンターのグループが、撃ったヒグマからの反撃に遭い、1人が大けがを負った。クマの脅威を示すとともに、狩猟者でも銃による駆除が難しいことを示した事故だが、問題の本質は「弾が当たるか当たらないか」だけではない。専門家が繰り返し訴えるのは「即時無力化」というキーワードだ。 なぜ「即時無力化」なのか… 「不用意な銃撃は、リスクを『可能性』から『確実性』へと増大させ