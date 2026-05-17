たこ焼きの「タコ」の代わりにイカを入れて売った──。ずいぶん前、そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられていた。相談者は祭りの露店で働いているという。たこ焼きを販売していたところ、タコが切れてしまい、代わりにイカ焼き用に仕入れていたイカを入れて売ったそうだ。もし客に何も伝えず、「たこ焼き」として実際にはイカ入りの商品を販売した場合、何らかの罪に問われる可能性はあるのだろうか。●「たこ焼き」として売れ