俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は17日、第19話「過去からの刺客」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞織田信長（小栗旬）は嫡男・織田信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。羽柴秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とした上杉攻めに加わるが、作戦をめぐり対立してしまう。一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通