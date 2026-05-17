俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は17日、第19話「過去からの刺客」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

織田信長（小栗旬）は嫡男・織田信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。羽柴秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とした上杉攻めに加わるが、作戦をめぐり対立してしまう。一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、羽柴小一郎（仲野太賀）は彼女が密かに足を運んでいるという村へ向かう。小一郎は妻がひた隠しにしていた悲しい過去を知り…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

織田信長の嫡男・織田信忠（小関裕太）、信長の三男・織田信孝（結木滉星）、信長の弟・織田信勝（中沢元紀）の長男・織田信澄（緒形敦）が初登場。また、美濃・斎藤家に仕えていた慶の亡き夫の父・堀池頼昌、その妻・絹、慶の愛息・与一郎も初お目見えとなる。

慶の父・安藤守就（田中哲司）が織田方に寝返り、斎藤氏は敗北。堀池家も没落し、堀池夫妻は近江と美濃の国境にある宝久寺村で慣れない百姓暮らしを送る。

頼昌役は俳優の奥田瑛二。大河出演は2015年「花燃ゆ」以来11年ぶり7回目となる。絹役は女優の麻生祐未。大河出演は11年ぶり3回目となる。

■奥田瑛二コメント

（次女の）安藤サクラが語りをやるのは知っていたのですが、私に出演依頼が来るとは思いもよらなかった！妙に気合が入ったのですが、いかんいかん、と平常心を取り戻し、撮影に臨みました。

撮影では、仲野太賀さんとがっぷり四つであります。若者のパワーを浴びて演じようと心掛けました。まさしく撮影中、仲野さんと対峙し、7ページ、9ページというような長いシーンでは緊張感はMAXに達していました。でも、その緊張感は悪いものではなく、現場と俳優部とのコラボレーションによる素敵な素敵な緊張感でした。是非是非じっくりとご覧ください。きっと、安藤サクラも「うん」と、頷くでしょう（笑）。

■麻生祐未コメント

とても勢いのある話題作に参加できたことをうれしく思います。百姓から武士へと成り上がった豊臣兄弟に対し、武家から百姓となる対照的な役どころを、丁寧に演じたいと感じました。

奥田さんとは久しぶりの共演でしたが、信頼して楽しくお芝居ができました。仲野さんは今回初めてお会いしたのですが、お父様にお会いしたことがあり、とてもご立派になられていて感慨深かったです。今回は親子の話も出てくるので、不思議な感覚でした。