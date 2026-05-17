警察官を装って不安をあおる古典的な手口が横行する現代の詐欺だが、SNSを通じて、悩みや孤独に入り込むスピリチュアル系の高額商法も目立つようになっている。前編記事『「肩が痛いのは、霊の仕業」診断開始わずか2分で“59.8万円の水晶”を販売…高齢者を狙い撃ちにする《SNS占い師の実態》』では、SNSをきっかけに相談者へ近づき、「救済」を装って高額な商品へ誘導するスピリチュアル系の高額商法について見てきた。「肩が痛い