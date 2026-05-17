約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈独居房で過ごした女性が直面した「あまりに厳しいルール」と「過酷な後遺症」…冤罪被害者は人の心が破壊されるのに、ケアの仕組みはない〉に引き続き、大川原化工機事件を例に、日本の「