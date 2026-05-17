【前編を読む】福沢諭吉は「開明系インフルエンサー」だった…〈大衆〉を操作していた出版機構の時代の終焉明治のベストセラー『食道楽』はVlogに？筆者は、ビッグ・ヒストリーの文脈から、書き手のライフスタイルを3つに分けました。筆を執ることは特権階級のもとのされた「贈与と義務の時代」（〜18世紀）、国民国家に支えられた「商業化の時代」（19世紀後半〜20世紀末）、IT技術の進展に伴う「脱専業化の時代」（21世紀〜）で