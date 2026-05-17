飛行機の離陸後、シートベルト着用のサインが消えると酸素ボンベを担ぎ、客室のワンフロア下にある貨物エリアにはしごを使って降りて行った。コンテナの中にいる馬の様子を見に行くためである。'08年12月。僕は管理馬スーパーホーネットとともに香港に向かう貨物機の機中にいた。目的は香港カップ（G?）への参戦。'05年の厩舎開業から4年目、調教師になって初めての海外遠征だった。苦労が絶えない「海外遠征」の舞台裏通常、馬を