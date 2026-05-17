日清食品は4月13日、カップ麺「ラーメン山岡家 醤油ラーメン」をリニューアル発売した。同商品は、全国に約200店舗を構える人気チェーン「ラーメン山岡家」の味を再現したものだという。実はリニューアル前、2024年に発売した従来品に関しては、その完成度をめぐって山岡家のファンやカップ麺好きの間で「全然お店の味が再現できていない」「麺もスープも具材もお粗末すぎる」など、不評を買う結果に終わったという。あれからおよ