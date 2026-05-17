買ってガッカリ「山岡家のカップ麺」がファンの不評を買った”もっともな理由”…改善されない「物足りなさ」の正体は

日清食品は4月13日、カップ麺「ラーメン山岡家 醤油ラーメン」をリニューアル発売した。同商品は、全国に約200店舗を構える人気チェーン「ラーメン山岡家」の味を再現したものだという。

実はリニューアル前、2024年に発売した従来品に関しては、その完成度をめぐって山岡家のファンやカップ麺好きの間で「全然お店の味が再現できていない」「麺もスープも具材もお粗末すぎる」など、不評を買う結果に終わったという。

あれからおよそ2年、今回のリニューアルに際して日清食品は、豚骨の旨み、醤油のコクやキレに改良をくわえ、山岡家のキモと言える“濃厚豚骨スープ”の再現度をさらに高めたとしている。はたして、気になるその味は。前作との違いはあるのか――。カップ麺研究家のtaka :a氏が分析する。

【前編記事】『詐欺アカ発生するほど人気絶頂「ラーメン山岡家」が抱える唯一の悩み“カップ麺が全然おいしくない”と言われる問題』よりつづく。

“さらに濃くて旨い”はずが「あれ…軽い？」

山岡家のカップラーメンがリニューアルした今回、製造者である日清食品は自社の公式ウェブサイトで“さらに濃くて旨いスープに”なったことを訴求している。そのリリースを知った筆者は、まず落胆が否めなかった。改善すべきポイントは、そこではないだろうと。さて、実際の仕上がりはどうだろう。

まず驚かされたのは、公表されているリニューアルポイントには記載がなかったノンフライ麺のほぐれに関する改良だ。ある程度のほぐれにくさは気になったものの、あまりにもほぐれなかったリニューアル前のストレスを思えば、充分に許容範囲内といえるだろう。しかし、それ以上に疑問を感じたのは“さらに濃くて旨い”の訴求だ。

たしかにリニューアル前の魅力は踏襲されていたけれど、醤油のキレや豚脂の香りは従来品ほど目立っておらず、ひとくち含んだ瞬間に脳裏を掠めたのは「あれ……？ こんなに軽かったか？」という違和感だった。今回のリニューアルで訴求されていた“スープの濃度”という数値化しやすい、また体感しやすいスペックアップは、拍子抜けするほど目立っていなかった。

筆者はカップ麺のプロとして活動しているため、その専門家としての感想である。ただ、この仕上がりで山岡家のファンが納得しているとは思えない。実際、リニューアル前の感想も信者からの酷評が目立っていた。

なお、かやくの内容は一切変わっていない。日清食品は大きな海苔を3枚も別添した「日清麺NIPPON 横浜家系とんこつ醤油ラーメン」を通年販売しているため、せめてこれと同じ大判の海苔を別添してくれていたら、随分と評価が変わるように思う。

「値段が高すぎる」という批判の声もあるが…

それと、メーカー希望小売価格の変化についても触れておかなければいけない。リニューアル前は328円（税別）と先述したが、現在は361円（税別）に値上がりしている。これについては、今年4月1日出荷分より実施された価格改定の影響とみて間違いない。

「ラーメン山岡家 醤油ラーメン」と同じ「有名店シリーズ」にカテゴライズされている「AFURI 柚子塩らーめん」や「九州熊本豚骨 味千拉麺」も例外ではないため、本商品に限った話ではない。つまり、裏を返せば山岡家のカップラーメンも日清食品が保有するポートフォリオに過ぎないのだ。

対して山岡家にとっては、自社の看板を背負った唯一無二の分身のはず。このプロダクトに対する温度差が“そこじゃない感” を生み出しているのであれば、なんとかして溝を埋めていただきたいものである。

ちなみに「日清麺NIPPON 横浜家系とんこつ醤油ラーメン」のメーカー希望小売価格は314円（税別）なので、大量生産を可能にしている商品の海苔だけでも、せめて流用できないものかと感じるが、生産コストやロイヤルティの兼ね合い上、これが現在の限界点なのだろう。

我々消費者は製品を購入する前に、まず「価格」という現実に直面する。さまざまな商品が苦難を強いられている近年のコストプッシュ・インフレ（原材料費・物流費・人件費の高騰）を思うと、カップ麺の値上げにも目を瞑るしかない。さらに本商品は“あの山岡家が監修した事実”によるプレミアム価値も強いため、あえて安売りをせず、ターゲットを絞り込んだポジショニング戦略についても、頭ごなしには否定できないだろう。

山岡家のカップ麺、なぜ“物足りない”のか

だからこそ、熱狂的な山岡家ファンの期待を裏切るような仕上がりは容認するべきではない。原則、年中無休・24時間営業のスタイルを基本としている山岡家の店舗において、カップラーメンのモデルになった「醤油ラーメン」は、一杯あたり690円（税込）で楽しむことができる。

再現系のカップ麺は、実際のメニューも安い価格で、なおかつ手軽に擬似体験できる代替価値が重要となってくるカテゴリーだ。日清食品ほどの企業であれば、リニューアル前の評判をデータ化しているはず。そのフィードバックに期待していたが、この程度のROI（投資対効果）を提示されては、引き続き納得できないファンも多いだろう。

工場生産によるスケールメリットを追求する日清食品と、あえて規模の不経済を承知で現場の熱量を優先する山岡家。この『効率』と『情熱』の決定的な乖離が、今回のカップ麺における“物足りなさ”の正体かもしれない。

あらためて「ラーメン山岡家 醤油ラーメン」と向き合い、筆者は日清食品のPDCAサイクルに疑問を感じたが、一方で好意的な感想がSNSにアップされている事実も見逃せない。

また、本商品は数量限定ではなく、通年販売のレギュラー商品だ。おそらく今後もリニューアルを重ねていくため、次は何をどのように改善し、どのような体験をもたらしてくれるのか、それについては楽しみでもある。

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