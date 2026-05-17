千葉県松戸市の幼稚園で起きた「連続石鹸消失事件」。防犯カメラが捉えたのは、誰もが想像しなかった「意外な犯人」だった……。著書『自然はすごい いつもの道が美しく見える5つの視点』を上梓した、ネイチャーガイドで自然観察家のノダカズキ氏が、その正体と「犯行の動機」を明らかにする。なんでも食べてしまう「雑食性の鳥」カラスはとても興味深い雑食性の鳥で、実にさまざまな物を食べます。図鑑には「カラスは雑食性」と書