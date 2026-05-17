数あるバラエティ番組の中で、視聴率の獲得とともに業界内で高い評価を受けるのが『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）だ。「『イッテQ』よりも凄い」とも称えられる納得の理由についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】前回、“テンパりキャラ”が可愛いと話題になったラブワン藤咲碧羽や歌手のchayなど。他、圧倒的な歌唱力を披露するTravis Japan・松田元太やAぇ! group・佐野晶哉なども＊