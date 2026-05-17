日本テレビが、ついに「切り札」を切った。8月29〜30日に放送される『24時間テレビ』の総合司会に、内村光良（61歳）の起用を発表したのだ。意外にも、内村が司会を務めるのは放送49回目にして初めてである。チャリティーランナーも「冒険はしない」「今回、日テレが視聴率よりも重視したのが、信用と好感度です。中居問題や国分騒動でテレビ局全体に厳しい目が向けられているなか、炎上リスクを抑え、なおかつ視聴者が納得する人