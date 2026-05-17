「コレ」の正式名称、知っていますか？突然ですが、「ファスナーのギザギザ部分」の正式名称、知っていますか？服やバッグの口を閉じるとき、左右からかみ合っていくあの細かいギザギザ。ファスナーらしさを作っている一番目立つ部分ですが、名前までは知らない方も多いかもしれません。気になる正解は次のページです！答えは・・・「エレメント」でした！エレメントは、ファスナーの左右についている歯のような部分のことです。「