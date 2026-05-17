美容エディター界きっての「コスメの目利き」との呼び声の高い森山和子さんが、毎月のお題に合わせて、製品への溢れ出る愛とともに令和の新名品を紹介するビューティ連載。第45回は、日常をふわっと明るくするコスメにフォーカスします。ポジティブマインドを後押しする、自己肯定感アップなコスメゴールデンウィーク明けの今、みなさんお元気にお過ごしでしょうか？連休中しっかりお休みできたという人も、お仕事や家庭のことで