【スナック千代子へいらっしゃい#140 自称メインコンテンツ】 いまの時代、子育てに関する情報もネットから得ている人が多いと思いますが、約500人のママを対象にした調査（※）によると、「妊娠・出産・子育て」について重要視している情報源として一番多かったのが「SNS上の口コミ」（62.31%）。2位の「ネット記事」（48.71%）と3位の「友人・知人・家族の口コミ」（47.97%）よりも、SNS上の子育て世代の投稿を重要視している