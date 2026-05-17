G大阪がACL2初制覇、10個目の主要タイトル獲得！ ジェバリが大会MVP
AFCチャンピオンズリーグ2決勝が16日に行われ、アル・ナスル（サウジアラビア）とガンバ大阪が対戦。1−0でG大阪が勝利して、大会初優勝を果たした。
前身のAFCカップを引き継ぐ形で、2024−25シーズンから新設されたACL2。G大阪はグループリーグを6戦全勝で通過すると、決勝トーナメントでは浦項スティーラース（韓国）、ラーチャブリー（タイ）、バンコク・ユナイテッド（タイ）を撃破し、決勝へと駒を進めた。
サウジアラビアのリヤドでの決勝となり、“完全アウェー”で行われた試合で、G大阪は荒木琉偉、三浦弦太、岸本武流、中谷進之介、初瀬亮、鈴木徳真、山下諒也、美藤倫、食野亮太郎、イッサム・ジェバリ、デニス・ヒュメットがスタメンに並んだ。一方のアル・ナスルはクリスティアーノ・ロナウド、ジョアン・フェリックス、サディオ・マネという強力な攻撃陣が先発となった。
試合が動いたのは30分、自陣からジェバリがピッチ中央をドリブルで前進。左サイドの食野に展開し、落としを鈴木、ジェバリとつなぐと、ペナルティエリア内中央への縦パスがヒュメットに通り、右足でゴール右隅へと流し込み、貴重な先制点を獲得した。
後半、アル・ナスルはキングスレイ・コマンなどを投入し、同点を目指すが、G大阪は体を張った守備で最後まで耐え切り、失点を許さずに1−0で勝利を収めた。
G大阪は2度のJ1、2度のJリーグカップ、4度の天皇杯、そして1度のAFCチャンピオンズリーグ（現ACLE）に続き、10個目の主要タイトル獲得となった。試合後には表彰式も実施、大会MVPにジェバリが輝き、チームとしてもフェアプレー賞を受賞している。また、G大阪は2026−27シーズンのACLEプレーオフ出場権を獲得した。
【スコア】
アル・ナスル 0−1 ガンバ大阪
【得点者】
30分 0−1 デニス・ヒュメット（G大阪）
前身のAFCカップを引き継ぐ形で、2024−25シーズンから新設されたACL2。G大阪はグループリーグを6戦全勝で通過すると、決勝トーナメントでは浦項スティーラース（韓国）、ラーチャブリー（タイ）、バンコク・ユナイテッド（タイ）を撃破し、決勝へと駒を進めた。
試合が動いたのは30分、自陣からジェバリがピッチ中央をドリブルで前進。左サイドの食野に展開し、落としを鈴木、ジェバリとつなぐと、ペナルティエリア内中央への縦パスがヒュメットに通り、右足でゴール右隅へと流し込み、貴重な先制点を獲得した。
後半、アル・ナスルはキングスレイ・コマンなどを投入し、同点を目指すが、G大阪は体を張った守備で最後まで耐え切り、失点を許さずに1−0で勝利を収めた。
G大阪は2度のJ1、2度のJリーグカップ、4度の天皇杯、そして1度のAFCチャンピオンズリーグ（現ACLE）に続き、10個目の主要タイトル獲得となった。試合後には表彰式も実施、大会MVPにジェバリが輝き、チームとしてもフェアプレー賞を受賞している。また、G大阪は2026−27シーズンのACLEプレーオフ出場権を獲得した。
【スコア】
アル・ナスル 0−1 ガンバ大阪
【得点者】
30分 0−1 デニス・ヒュメット（G大阪）
【動画】ガンバ大阪、歓喜の瞬間
10個目のタイトルを勝ち獲った‼️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 16, 2026
最後の最後までまで耐え抜いた
🇯🇵ガンバ大阪 歓喜のACL2制覇🏆
完全アウェイの地で
2008年以来のアジアタイトルを獲得👏
🏆AFCチャンピオンズリーグ2 決勝
🆚アル・ナスル vs G大阪
📺DAZN ライブ配信中#ACLTwo #だったらDAZN pic.twitter.com/8SDeiya08n