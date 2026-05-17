G大阪がACL2初制覇、10個目の主要タイトル獲得！　ジェバリが大会MVP

10個目のタイトルを勝ち獲った‼️



最後の最後までまで耐え抜いた

🇯🇵ガンバ大阪 歓喜のACL2制覇🏆



完全アウェイの地で

2008年以来のアジアタイトルを獲得👏



🏆AFCチャンピオンズリーグ2 決勝

🆚アル・ナスル vs G大阪

📺DAZN ライブ配信中#ACLTwo #だったらDAZN pic.twitter.com/8SDeiya08n