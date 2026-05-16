金満メッツに負の連鎖だ。ＥＳＰＮは１５日（日本時間１６日）に「メッツのクレイ・ホームズ選手、打球が直撃し右ひ骨を骨折」という記事を配信した。ヤンキースとの「サブウェイシリーズ」で先発クレイ・ホームズ投手（３３）を４回、スペンサー・ジョーンズが放った１１１・１マイル（約１８０キロ）の打球が直撃。何とか登板を続け５回途中９５球４失点でマウンドを降りたが、診断結果は右腓骨骨折。試合も２―５で敗れた。