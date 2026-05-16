◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―１広島（１６日・甲子園）４試合ぶりに４番で出場した阪神・佐藤が、リーグ単独トップの１１号ソロを含む２安打２打点と躍動した。初回１死二、三塁で森下のチェンジアップを捉え、先制の右前適時打。４回先頭では「捉え方的に良かった」と、変化球をバックスクリーン左に運んだ。藤川球児監督は「素晴らしいホームランでした」と主砲のアーチを絶賛。打線全体については「まだまだ変化はあるで