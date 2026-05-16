スピードスケート女子で五輪メダル通算１０個獲得の高木美帆さんが１６日に自身のインスタグラムを更新。「スピードスケート選手にとって自転車はとても重要なパートナーです。個人的にはこれからも長く乗り続けていきたいと思っています！」などと記し、ロードバイクにまたがった写真を投稿した。鮮やかな赤のサイクリングウェア姿の高木さんには、フォロワーから「やっぱりこの姿が、しっくりくる」「高木さん、めっちゃ速そ