阪神タイガースでプレーし、2023年に亡くなった鹿児島実業高校出身の横田慎太郎さんの野球人生を描いた映画の上映会が、16日行われました。 当時、横田さんを指導した元阪神の掛布雅之さんが舞台あいさつをしました。 横田さんは2013年に、ドラフトで阪神に2位指名されプロ入り。センターとして活躍しましたが、脳腫瘍のため28歳で亡くなりました。 病気で視力が落ちる中、引退試合で見せたプレー