【ニューヨーク＝木瀬武】米投資会社バークシャー・ハザウェイが２０２６年１〜３月期に、保有株式の銘柄数を大幅に絞り込んだことがわかった。著名投資家ウォーレン・バフェット氏が２５年末に経営トップから退き、グレッグ・アベル最高経営責任者（ＣＥＯ）の下で銘柄選別が進んでいるとみられる。米証券取引委員会（ＳＥＣ）に１５日提出された報告書によると、開示義務のある保有銘柄は２５年１２月末の３９から２６年３月