米軍普天間飛行場周辺を歩く「平和行進」の参加者＝16日午前、沖縄県宜野湾市日本復帰から15日で54年となった沖縄県で16日、なお重い基地負担の軽減を求める「平和行進」が行われ、主催者発表で約2千人が米軍施設周辺を歩いた。基地のない「平和な島」の実現を願い、参加者は「沖縄を戦場にするな」などと声を上げた。行進後の集会では、玉城デニー知事が平和の重要性を訴えた。強い風が時折吹く中、人々は「基地のない沖縄を