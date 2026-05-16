広島市でおととし起きた道路の陥没事故について市が現状などを住民に説明しました。6回目となった説明会には周辺の住民ら26人が参加しました。陥没事故はおととし、広島市西区福島町で下水道の工事中に起きました。市は陥没の中心から半径30メートルは月に1ミリから2ミリ程度沈下していると説明。ただ、想定より沈下の速さは遅くなっており、対策の効果との認識を示しました。■広島市下水道局 石川光洋 管路担当部長「沈下