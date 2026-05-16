齋藤飛鳥 齋藤飛鳥がこのほど、都内で行われた「Miu Miu Jazz Club 東京」に出席した。ローライズスカートなどを組み合わせたブルーを基調にしたレイヤードルックをシャープに着こなした。リニューアルオープンした「ミュウミュウ銀座」を訪れ「1つ1つのアイテムも、ミュウミュウらしさがアップデートされているような感じがするので、どんな年齢の方が来られても気に入ったものを見つけられると思うので是非いろん