【モデルプレス＝2026/05/16】TikTokに投稿した“シンクロアクロバット動画”で話題の三つ子・佐藤三兄弟（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人）が5月16日、都内で開催されたメジャーデビューシングル「DAISUKI」予約リリースイベントに出席。同曲を初披露した。【写真】話題の三つ子、メジャーデビュー曲初披露で会場沸かす姿◆佐藤三兄弟、メジャーデビュー曲初披露イベントでは、少年隊の「仮面舞踏会」、チェッカーズの「ギザ