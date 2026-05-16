三つ子・佐藤三兄弟、夢は「紅白」出場 メジャーデビュー曲初披露で会場沸かす
【モデルプレス＝2026/05/16】TikTokに投稿した“シンクロアクロバット動画”で話題の三つ子・佐藤三兄弟（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人）が5月16日、都内で開催されたメジャーデビューシングル「DAISUKI」予約リリースイベントに出席。同曲を初披露した。
【写真】話題の三つ子、メジャーデビュー曲初披露で会場沸かす姿
イベントでは、少年隊の「仮面舞踏会」、チェッカーズの「ギザギザハートの子守唄」に続き、8月5日に発売となるメジャーデビューシングル「DAISUKI」を熱唱。歌謡曲とアクロバットを融合させたアクロバット歌謡のパフォーマンスを披露し、会場に集ったファンを沸かせた。
今後立ちたいステージを聞かれると、3人は声を揃えて「紅白歌合戦です」と「NHK紅白歌合戦」への憧れを口に。嘉人は「兄弟愛っていうのもありますし、そこを大事にしながら。僕たちは宮城県出身なんですけど、震災を経験していて、その時に唯一助けになったのが、ラジオの声で。僕たちも声で人に元気を与えられたらすごくいいなって、もともと思っていたので。僕たちの声で全国の皆さん、そして世界の皆さんを元気にさせられるように、これから頑張りたいと思います」と語った。
理想のアーティスト像を質問された嘉人は「令和の少年隊さんって言われるような存在になれたら、僕たち嬉しいなと思います」と発言。タイの観光大使を務めていることに関して、颯人は「タイの観光大使も、もうやらせていただいて3年以上になりますので。グローバルにウケるというところも僕たちの良さだなと思っているので。タイの観光大使の活動も頑張りつつ、アーティスト活動もグローバルにやっていきたいなという風に思っています」と話していた。
颯人は「ちっちゃい頃から3人で男子新体操っていう競技をやってきたので、アクロバットが特技なんですけど、それを活かして令和のアクロバット歌謡という新ジャンルで、この世界に新たな風を吹かせたいなと思っています」と口に。メジャーデビューについて、嘉人は「僕たちは温泉ライブというものをやっておりまして、そこでしっかり音楽をやり始めるようになったというか。歌謡の世界に飛び込んだところではありましたから、そこからメジャーデビューということで本当に思い入れがあるというか、本当に感慨深いですよね」と喜びを語った。
また、颯人は「3人ずっと一緒にいるんですけど、特技のアクロバットだったり、三つ子っていう生まれ持ったものだったり、音楽だったりを通して、人に幸せを与えたいっていう気持ちが、3人昔からありまして。それがようやく、スタートではありますが、こういうリリイベという形になって。僕たちも本当に嬉しいなと思います。改めて皆さんありがとうございます」と感謝を述べた。
メジャーデビュー曲の「DAISUKI」について、綾人は「言葉遊びがすごく面白くて、いろんな各国の大好きっていうのが入っていますので。皆さんも一緒に歌えるところは叫んでもらったら、僕たちも嬉しいです」と呼びかけ、嘉人は「僕たちならではのアクロバットです。アクロバット歌謡。新しい風をやっぱり吹かせたいですよね」と思いを伝えていた。
その後の囲み取材で、嘉人は「アクロバット歌謡というジャンルなんですけど、僕たちにぴったりな方向性だなと思うし、何より今日のイベントで皆さんが笑顔になってくれたことが一番嬉しいです」と笑顔。颯人は「すごく盛り上げてくださったので、本当に最高なスタートを切れました」と言い、綾人は「メジャーデビューするっていうのが夢だったので、今回こうやってイベントで曲を発表できて、メジャーデビューっていうのを改めて実感しましたし、すごく嬉しいというか、3人で頑張ってきてよかったなと。これからなんですけど、また3人で力を合わせて、さらに高みを目指して頑張っていきたいなと思っております」と気持ちを新たにしていた。
「DAISUKI」について、颯人は「すごくキャッチーで、言葉遊びもすごくたくさんしている楽曲なので、これを聞いてくださった方に、少しでも笑ってもらえたり、幸せを与えられたり、曲を聞いている間は、ちょっとニコッとしたり。そんな風にしていければなって思います」とコメント。同曲のMVについて、綾人は「これから予定しているので、ぜひ派手なMVを期待してほしいですね。ミュージックビデオっていうのは、歌ったりダンスしたりっていうイメージだと思うんですけど、その中にもアクロバットが入ってきて。本当に今までにない新たなMVが作れるんじゃないかなと楽しみにしています」と笑顔を見せた。
好きな女性のタイプを問われた綾人は「一緒にいて楽しいとか、笑顔が素敵で、元気な子が。かわいらしい子が好きです」と返答し、颯人は「大人っぽくてきれいな女性が好みです」と言い、嘉人は「いっぱい食べる女性が好き」と明かした。
颯人は「ずっと続けてきた男子新体操で培ったシンクロアクロバットがあれば、本当に紅白も夢じゃないと思っているので。3人でそこを目指して常に高め合っていきたいです」と意気込み。綾人は「この活動をできているのは、支えてくださるスタッフの皆さんと、応援してくださる皆さんのおかげだと思っているので。感謝の気持ちっていうのを絶対に忘れずに、3人で紅白を目指したいなと思います」と答えていた。（modelpress編集部）
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【写真】話題の三つ子、メジャーデビュー曲初披露で会場沸かす姿
◆佐藤三兄弟、メジャーデビュー曲初披露
イベントでは、少年隊の「仮面舞踏会」、チェッカーズの「ギザギザハートの子守唄」に続き、8月5日に発売となるメジャーデビューシングル「DAISUKI」を熱唱。歌謡曲とアクロバットを融合させたアクロバット歌謡のパフォーマンスを披露し、会場に集ったファンを沸かせた。
理想のアーティスト像を質問された嘉人は「令和の少年隊さんって言われるような存在になれたら、僕たち嬉しいなと思います」と発言。タイの観光大使を務めていることに関して、颯人は「タイの観光大使も、もうやらせていただいて3年以上になりますので。グローバルにウケるというところも僕たちの良さだなと思っているので。タイの観光大使の活動も頑張りつつ、アーティスト活動もグローバルにやっていきたいなという風に思っています」と話していた。
◆颯人、シングル「DAISUKI」の魅力語る
颯人は「ちっちゃい頃から3人で男子新体操っていう競技をやってきたので、アクロバットが特技なんですけど、それを活かして令和のアクロバット歌謡という新ジャンルで、この世界に新たな風を吹かせたいなと思っています」と口に。メジャーデビューについて、嘉人は「僕たちは温泉ライブというものをやっておりまして、そこでしっかり音楽をやり始めるようになったというか。歌謡の世界に飛び込んだところではありましたから、そこからメジャーデビューということで本当に思い入れがあるというか、本当に感慨深いですよね」と喜びを語った。
また、颯人は「3人ずっと一緒にいるんですけど、特技のアクロバットだったり、三つ子っていう生まれ持ったものだったり、音楽だったりを通して、人に幸せを与えたいっていう気持ちが、3人昔からありまして。それがようやく、スタートではありますが、こういうリリイベという形になって。僕たちも本当に嬉しいなと思います。改めて皆さんありがとうございます」と感謝を述べた。
メジャーデビュー曲の「DAISUKI」について、綾人は「言葉遊びがすごく面白くて、いろんな各国の大好きっていうのが入っていますので。皆さんも一緒に歌えるところは叫んでもらったら、僕たちも嬉しいです」と呼びかけ、嘉人は「僕たちならではのアクロバットです。アクロバット歌謡。新しい風をやっぱり吹かせたいですよね」と思いを伝えていた。
◆綾人「ぜひ派手なMVを期待してほしい」
その後の囲み取材で、嘉人は「アクロバット歌謡というジャンルなんですけど、僕たちにぴったりな方向性だなと思うし、何より今日のイベントで皆さんが笑顔になってくれたことが一番嬉しいです」と笑顔。颯人は「すごく盛り上げてくださったので、本当に最高なスタートを切れました」と言い、綾人は「メジャーデビューするっていうのが夢だったので、今回こうやってイベントで曲を発表できて、メジャーデビューっていうのを改めて実感しましたし、すごく嬉しいというか、3人で頑張ってきてよかったなと。これからなんですけど、また3人で力を合わせて、さらに高みを目指して頑張っていきたいなと思っております」と気持ちを新たにしていた。
「DAISUKI」について、颯人は「すごくキャッチーで、言葉遊びもすごくたくさんしている楽曲なので、これを聞いてくださった方に、少しでも笑ってもらえたり、幸せを与えられたり、曲を聞いている間は、ちょっとニコッとしたり。そんな風にしていければなって思います」とコメント。同曲のMVについて、綾人は「これから予定しているので、ぜひ派手なMVを期待してほしいですね。ミュージックビデオっていうのは、歌ったりダンスしたりっていうイメージだと思うんですけど、その中にもアクロバットが入ってきて。本当に今までにない新たなMVが作れるんじゃないかなと楽しみにしています」と笑顔を見せた。
◆佐藤三兄弟、好きな女性のタイプは？
好きな女性のタイプを問われた綾人は「一緒にいて楽しいとか、笑顔が素敵で、元気な子が。かわいらしい子が好きです」と返答し、颯人は「大人っぽくてきれいな女性が好みです」と言い、嘉人は「いっぱい食べる女性が好き」と明かした。
颯人は「ずっと続けてきた男子新体操で培ったシンクロアクロバットがあれば、本当に紅白も夢じゃないと思っているので。3人でそこを目指して常に高め合っていきたいです」と意気込み。綾人は「この活動をできているのは、支えてくださるスタッフの皆さんと、応援してくださる皆さんのおかげだと思っているので。感謝の気持ちっていうのを絶対に忘れずに、3人で紅白を目指したいなと思います」と答えていた。（modelpress編集部）
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