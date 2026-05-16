【モデルプレス＝2026/05/16】元AKB48の込山榛香が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。小麦粉を断ち4日目の朝食と夕食を公開した。【写真】27歳元AKBメンバー「ストイック」小麦粉断ち4日目の食事◆込山榛香、小麦粉断ち4日目の食事公開込山は「今日のご飯 小麦粉断ち4日目」と記し、食事を紹介。おにぎりとスープ、キウイの朝食と、ご飯に朝食と同じスープ、ベーコンを巻いたロールキャベツ、納豆、ミニトマトの夕食の