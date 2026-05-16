元AKB48メンバー、小麦粉断ち4日目の食事公開「ヘルシーで身体に良さそう」「ストイック」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】元AKB48の込山榛香が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。小麦粉を断ち4日目の朝食と夕食を公開した。
【写真】27歳元AKBメンバー「ストイック」小麦粉断ち4日目の食事
込山は「今日のご飯 小麦粉断ち4日目」と記し、食事を紹介。おにぎりとスープ、キウイの朝食と、ご飯に朝食と同じスープ、ベーコンを巻いたロールキャベツ、納豆、ミニトマトの夕食の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「4日も続いてるのすごい」「ヘルシーで身体に良さそう」「ストイック」「レシピ教えてほしい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元AKBメンバー「ストイック」小麦粉断ち4日目の食事
◆込山榛香、小麦粉断ち4日目の食事公開
込山は「今日のご飯 小麦粉断ち4日目」と記し、食事を紹介。おにぎりとスープ、キウイの朝食と、ご飯に朝食と同じスープ、ベーコンを巻いたロールキャベツ、納豆、ミニトマトの夕食の写真を公開した。
◆込山榛香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「4日も続いてるのすごい」「ヘルシーで身体に良さそう」「ストイック」「レシピ教えてほしい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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