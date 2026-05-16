【モデルプレス＝2026/05/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音（あいば・りのん）が5月14日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿の韓国でのショッピングショットを公開した。【写真】「今日好き」美人JK「スタイル良くて憧れる」ミニスカ韓国ショット◆相塲星音、ミニスカ韓国ショット公開相塲は「韓国でショッピングするの楽しすぎた 常