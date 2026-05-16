「今日好き」相塲星音（りのん）、ミニスカ韓国ショット公開「スタイル良くて憧れる」「透明感すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音（あいば・りのん）が5月14日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿の韓国でのショッピングショットを公開した。
【写真】「今日好き」美人JK「スタイル良くて憧れる」ミニスカ韓国ショット
相塲は「韓国でショッピングするの楽しすぎた 常にわくわくしてた」とコメント。お団子ヘアで黒地のドット柄トップスに白いフリルミニスカート姿でショップの前の白いベンチに座ったショットを公開し、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「夏っぽいコーデ可愛すぎる」「お団子ヘア似合ってる」「スタイル良くて憧れる」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔（かわむら・かなと）とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美人JK「スタイル良くて憧れる」ミニスカ韓国ショット
◆相塲星音、ミニスカ韓国ショット公開
相塲は「韓国でショッピングするの楽しすぎた 常にわくわくしてた」とコメント。お団子ヘアで黒地のドット柄トップスに白いフリルミニスカート姿でショップの前の白いベンチに座ったショットを公開し、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
◆相塲星音の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「夏っぽいコーデ可愛すぎる」「お団子ヘア似合ってる」「スタイル良くて憧れる」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔（かわむら・かなと）とカップル成立した。（modelpress編集部）
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