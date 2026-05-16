参政党の神谷代表は、１５日の安定的な皇位継承に関する与野党の全体会議で、女性皇族の夫と子への身分付与に反対する考えを強調した。中道改革連合がこの日示した党見解は身分付与を「適時適切に対応する」としたが、神谷氏は会議後、記者団に「認められない」と述べた。中道改革が検討事項として求めた皇室典範改正案の付則への明記も「今回、一定の決着をつけた方がいい」と否定的な考えを示した。旧宮家の男系男子を養子