◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（16日、バンテリンドーム）ヤクルトの先発・奥川恭伸投手が、3回までに6失点と苦しい投球を見せています。初回には1アウトから、前日5打点の躍動を見せた板山祐太郎選手に四球で出塁を許し、続く村松開人選手のフェンス直撃のタイムリー3塁打を浴び失点。さらに2アウト3塁の場面では石伊雄太選手にタイムリーを許し、初回から2点を失いました。2回には先頭で迎えた石川昂弥選手にヒットを浴び