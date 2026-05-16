日米欧の先進7カ国（G7）は18、19日にフランス・パリで財務相・中央銀行総裁会議を開く。米国とイランの戦闘終結が見通せず原油が高止まりする中、世界経済の安定のために結束を示せるかどうかが重要となる。最新人工知能（AI）を使ったサイバー攻撃への対策や、重要鉱物の安定確保に向けた議論も焦点となりそうだ。日本からは片山さつき財務相、日銀の植田和男総裁が出席する。米イランの戦闘による、輸送の要衝、ホルムズ海