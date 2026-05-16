楽天は16日、日本生命セ・パ交流戦期間の5月29日（金）〜31日（日）のヤクルト戦で、「からあげまつり」を開催すると発表した。からあげグランプリ®で受賞したからあげや神宮球場名物グルメの「じんカラ」など、バラエティ豊かなからあげを楽しむことができる。▼ からあげまつり概要開催日：5月29日（金）〜5月31日（日）開催時間：試合開始3時間前〜試合終了30分後まで開催場所：楽天モバイル 最強パーク宮城正面広場主