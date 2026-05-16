1995年から2003年まで2期8年にわたり北海道知事を務めた堀達也さんが16日朝、肺腺がんのため亡くなりました。90歳でした。堀達也さんは1935年に樺太で生まれ、道職員を経て、1995年、前任の横路孝弘知事の後継候補として北海道知事選に出馬し初当選を果たしました。北海道知事は2期8年務め、道庁の不正経理問題や96年の豊浜トンネル崩落事故、97年の北海道拓殖銀行の破綻などへの対応に当たりました。また、長い間、計画が進まない