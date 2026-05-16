1995年から2003年まで2期8年にわたり北海道知事を務めた堀達也さんが16日朝、肺腺がんのため亡くなりました。90歳でした。



堀達也さんは1935年に樺太で生まれ、道職員を経て、1995年、前任の横路孝弘知事の後継候補として北海道知事選に出馬し初当選を果たしました。



北海道知事は2期8年務め、道庁の不正経理問題や96年の豊浜トンネル崩落事故、97年の北海道拓殖銀行の破綻などへの対応に当たりました。





また、長い間、計画が進まない公共事業を見直す「時のアセスメント」を導入し、士幌高原道路の建設に対して、計画の中止を決めるなどしました。堀さんは16日午前5時半ごろ、札幌市内の病院で肺腺がんのため亡くなりました。90歳でした。鈴木直道知事は「堀達也元北海道知事の突然の訃報に接し、深い悲しみを覚え、残念でなりません。2019年4月に知事就任のご挨拶に伺った際には、知事の先輩として私を温かく迎えていただき、知事時代のエピソードを話してくださいました。道職員出身の知事経験者として、後輩となる私たちを、そして北海道の行く末を見守られていたお姿が目に浮かびます。道民の皆様とともに心より哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様に衷心よりお悔やみ申し上げます」などとコメントしています。