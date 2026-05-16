食事提供、公演観覧可能。だが、報酬は「無給」。有名韓国歌手の海外公演スタッフ募集に掲げられた条件が、大きな議論を呼んでいる。【画像】日本人アイドルは「ビッ○」発言…配信中の言動で物議醸した韓流芸能人問題となっているのは、歌手WOODZ（本名チョ・スンヨン）のワールドツアー「Archive.1」ドイツ公演における、現場スタッフの募集内容である。先日、ドイツ現地の韓国人や留学生が集まるコミュニティに、6月に開催され