漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」（フジテレビ系）の第4回大会が5月16日に生放送される。結成16年以上のベテラン漫才師たちが鎬を削ってきた過去の大会は、お笑いファンから支持を集めてきた。一方、お笑いファン以外の反応はどうなのか。今年も決して「全国的に売れている」とは言い難い芸人たちが多く名を連ねる。しかも今大会は4時間40分という長尺の生放送（一部地域を除く）だ。今年から総合演出（過去3大会