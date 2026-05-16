毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」は、きちんと確認していますか？「国からのハガキ（封書）なのだから、記載内容に誤りはないだろう」と思うかもしれません。しかし、実は誤りが発覚するケースも少なくないのです。この誤りを見逃したまま放置してしまうと、将来受け取る年金額が少なくなってしまう可能性も……。45歳男性の事例をもとに「年金加入記録回答票」の確認ポイントを見ていきましょう。「ねんきん定期便」に違和感