有料老人ホームなどを運営する鹿児島県鹿屋市の「アニミズム」が、鹿児島地方裁判所鹿屋支部から4月20日付けで「破産開始決定」を受けたことがわかりました。負債総額は約5億円とみられています。 「住宅型有料老人ホーム」を2010年から運営 東京商工リサーチによりますと、「アニミズム」は、創業者が特別養護老人ホームで勤務した経験をもとに2009年10月に設立されました。 2010年10月には「住宅型