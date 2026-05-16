「高い老人ホームなら安心」――そう確信して選んだ高級老人ホームから、わずか4ヵ月で退居してしまった80歳の母。亡き夫が遺した9,000万円を持ちお金に困らないはずの彼女の実話には、老後の住まい選びで多くの家族が見落としがちな"盲点"が隠れていました。豪華な設備でも埋められなかったものとは、いったいなんだったのでしょうか。FPの三原由紀氏が解説します。深夜の電話が、娘を動かした――高級老人ホーム入居という決断「