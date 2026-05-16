鹿児島発のスタートアップが、日本の「捨てる」常識を変えようと挑戦している。不要品回収ボックス「PASSTO（パスト）」を全国で展開するECOMMIT（エコミット）だ。 国内トップアパレルとも取引し、4月にはメルカリなどから約15億円の資金調達を実施。「Amazonの逆＝商品を戻すインフラ」を目指す同社の、情熱とビジネスモデルに迫る。 「Amazonの逆バージョンを作りたい」 回収した衣類をTシャツに換算すると約50