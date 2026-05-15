【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月24日にスタートしたアーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』（読み：オフテイク）の第4弾が公開された。 今回は、3月に日本武道館ワンマン公演を成功させ、日本人男性ヒップホップアーティスト史上最年少記録を打ち立てた話題のアーティスト・ピラフ星人の“オフ”に再び密着。 ■ピラフ星人が第1弾に続いて登場 実は彼、