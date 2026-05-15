ベストスコアは68！かつてゴルフインストラクターとして活躍していたピラフ星人のオフに密着
4月24日にスタートしたアーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』（読み：オフテイク）の第4弾が公開された。
今回は、3月に日本武道館ワンマン公演を成功させ、日本人男性ヒップホップアーティスト史上最年少記録を打ち立てた話題のアーティスト・ピラフ星人の“オフ”に再び密着。
■ピラフ星人が第1弾に続いて登場
実は彼、小学生になる前からゴルフクラブを握り、かつてはゴルフインストラクターとして活躍していた経歴の持ち主。その実力は、ベストスコア68という驚異の数字を叩き出すほどだ。はたしてピラフ星人は、ゴルフでも観る者を魅了するのか。
第1弾でメジャーデビューまでの経緯を語った彼の、アーティストとしてだけではない、もうひとつの才能をぜひその目で確認しよう。
■【画像】『OFF TAKE』のアイコン
■関連リンク
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ピラフ星人 OFFICIAL X
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