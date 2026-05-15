【モデルプレス＝2026/05/15】俳優の杉浦太陽が5月14日、自身のInstagramを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの親子のふれあい時間の様子を公開した。【写真】辻ちゃん夫「どんどん色んなことができるようになっててすごい」0歳次女との親子時間◆杉浦太陽、夢空ちゃんとの「親子時間」公開杉浦は「パパとゆめの親子時間」とタイトルをつけ、夢空ちゃんとの親子のふれあいの様子を投稿。自分で哺乳瓶を持ち座ってミルクを飲んで